Isola d' Elba studenti a lezione di ecologia | spiaggia pulita insieme alla Guardia Costiera

Il 25 maggio, gli studenti di alcune classi della scuola “Casa del Duca” e di San Rocco hanno partecipato a una giornata dedicata alla tutela del mare sulla spiaggia di Marina di Campo. Con la collaborazione della Guardia Costiera, i ragazzi hanno svolto attività di pulizia dell’area, trasformando la spiaggia in un’aula a cielo aperto per sensibilizzare sull'importanza dell’ecologia. La giornata ha visto coinvolti gli alunni in un’esperienza diretta di educazione ambientale.

Una giornata speciale dedicata alla tutela del mare e all'educazione ambientale. Il 25 maggio, la spiaggia di Marina di Campo si è trasformata in un'aula a cielo aperto per gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Pertini" (classi 5ª A e 5ª B della scuola “Casa del Duca” e 5ª A di San Rocco). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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