Il 40% degli studenti musulmani intervistati in una scuola berlinese desidera che i precetti del Corano siano insegnati in classe. L’indagine, condotta su 14.000 studenti e 2.579 insegnanti, rivela come la religione rappresenti un elemento di forte pressione tra i giovani. La presenza di questa richiesta si inserisce in un quadro più ampio di tensioni religiose e sociali nelle scuole della capitale tedesca.

A Berlino i numeri del primo “Barometro della violenza”, un'indagine condotta su 14.000 studenti e 2.579 insegnanti per conto del Senato, fotografano una realtà scolastica non sorprendente ma sicuramente meritevole di attenzione, dove la religione è diventata un fattore centrale di scontro e pressione sociale tra i giovanissimi. I dati indicano che un alunno su dieci tra la nona e la dodicesima classe (scuole medie italiane) subisce forti condizionamenti per rispettare precise regole confessionali sul cibo o sull'abbigliamento. La deriva identitaria emerge in modo netto tra i banchi del nono anno: il 40% degli studenti musulmani pretende che i precetti della propria fede abbiano la precedenza sui regolamenti scolastici dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Islam, allarme a Berlino: il 40% degli studenti musulmani vuole i precetti del Corano in classe

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