Caldo in classe e scuole senza aria condizionata | Meno del 10% delle aule è climatizzato l’apprendimento degli studenti a rischio L’allarme della Gilda

Solo meno del 10% delle aule italiane è dotato di aria condizionata, secondo quanto riferito dalla Gilda. La mancanza di sistemi di raffreddamento mette a rischio il benessere degli studenti durante le lezioni, con temperature che già in questa fase dell’anno risultano elevate. La questione riguarda soprattutto le scuole senza impianti di climatizzazione, dove l’ambiente può diventare difficile da sostenere. La situazione è stata segnalata come una priorità, anche se l’estate deve ancora arrivare.

L’estate non è ancora iniziata, ma il termometro nelle aule italiane segna già una emergenza annunciata. Meno del 10 per cento delle classi dispone di climatizzazione. Una percentuale bassissima, destinata a diventare un problema concreto non appena le temperature superano la soglia di comfort. Castellana sottolinea che la situazione si aggrava per le classi pollaio: “Molte classi raggiungono e superano i 30 alunni”. L’effetto sulla didattica è diretto, con studenti che faticano a seguire e insegnanti costretti a gestire condizioni ambientali inadeguate. Il nodo delle risorse investite non è meno critico. Secondo il sindacato, i fondi del Pnrr avrebbero potuto essere indirizzati in modo più efficace. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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