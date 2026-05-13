Austria il sondaggio che svela il pensiero dei giovani musulmani | Islam e precetti religiosi al di sopra della legge

Da secoloditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio condotto a Vienna rivela che il 41% dei giovani musulmani intervistati ritiene che l’Islam e i precetti religiosi debbano avere priorità rispetto alla legge nazionale. L’indagine è stata commissionata dalla città e si basa su interviste a un campione di circa 1.000 persone. I risultati mostrano un’attenzione significativa verso i principi religiosi rispetto alle norme civili tra i giovani appartenenti alla comunità musulmana in Austria.

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L’Islam deve essere più importante della legge nazionale. La pensa così il 41% dei giovani musulmani che si trovano in Austria, secondo un’analisi commissionata dalla città di Vienna e basata su interviste a 1.200 persone di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Stando a quanto riportato da Heute, i ricercatori hanno anche scoperto che il 46% dei giovani musulmani intervistati ritiene che si debba essere pronti a «combattere e morire». Inoltre, il 65% degli intervistati ha sostenuto che le regole islamiche dovrebbero essere applicate rigorosamente a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Il sondaggio ha catturato l’attenzione del segretario generale del Partito Popolare Austriaco, Nico Marchetti, che ha parlato di un «quadro devastante».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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