La Festa di Sant’Anna si svolgerà dal 23 al 26 luglio a Ischia, con quattro giorni di eventi. La manifestazione include la sfilata di barche allegoriche, uno spettacolo con sirene e l’incendio del castello. La celebrazione si terrà agli Scogli di Sant’Anna e rappresenta la 94ª edizione dell’evento.

Ischia: dal 23 al 26 luglio torna la Festa di Sant’Anna. In programma la sfilata delle barche allegoriche, lo spettacolo delle sirene e l’incendio del castello. Il tradizionale appuntamento estivo che unisce folklore, misticismo e rievocazione storica si appresta a riaccendere i riflettori nel golfo di Napoli. Sull’isola di Ischia sono ufficialmente partiti i preparativi per la 94esima edizione della celebre Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, una manifestazione identitaria in programma dal 23 al 26 luglio. L’evento culmine delle celebrazioni andrà in scena nello scenario della baia di Cartaromana, proprio di fronte alle mura del Castello Aragonese. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ischia: presentata la 94esima Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, 4 giorni di spettacoli e barche allegoriche

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