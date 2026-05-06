Ischia di nuovo balneabili le acque di Ischia Porto e Sant’Angelo

Le autorità hanno comunicato che le acque di Ischia Porto e Sant’Angelo sono state dichiarate di nuovo balneabili, dopo i recenti campionamenti effettuati dall’Arpac. Nei giorni scorsi, erano stati introdotti divieti temporanei di balneazione a causa di valori non conformi, ma i nuovi controlli hanno confermato il rispetto delle normative. La situazione è tornata alla normalità e le aree sono state riaperte ai bagnanti.

Nuovi campionamenti Arpac sull’isola d’Ischia: rientra l’allarme dopo i divieti temporanei dei giorni scorsi. Rientra l’allarme balneabilità a Ischia dopo i divieti temporanei che avevano interessato nei giorni scorsi due tratti di costa dell’isola, nella zona del Lido di Ischia Porto e a Sant’Angelo. L’Arpac ha infatti diffuso i risultati dei nuovi campionamenti effettuati nelle ultime ore, confermando il ritorno alla piena conformità dei parametri previsti per la balneazione. La vicenda aveva suscitato numerose polemiche sull’isola, soprattutto per quanto riguarda Sant’Angelo, uno dei borghi più frequentati e caratteristici della parte sud dell’isola.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, di nuovo balneabili le acque di Ischia Porto e Sant’Angelo Notizie correlate Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaTempo di lettura: 2 minutiRisultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell’isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026... Ok le nuove analisi dell’Arpac, a Ischia acque tutte balneabiliTempo di lettura: < 1 minutoCessato allarme a Ischia dove nei giorni scorsi l’Arpac aveva campionato e dichiarato non balneabili due tratti di costa,... Approfondimenti e contenuti Ok le nuove analisi dell'Arpac, a Ischia acque tutte balneabiliCessato allarme a Ischia dove nei giorni scorsi l'Arpac aveva campionato e dichiarato non balneabili due tratti di costa, al Lido di Ischia Porto ed a Sant'Angelo. (ANSA) ... ansa.it Ischia, mare balneabile e acque eccellentiIschia parte da una certezza: il mare è balneabile e di qualità eccellente. È questo il dato più importante che emerge dai primi campionamenti dell’Arpac ... ilgolfo24.it