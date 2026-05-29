Quarta edizione per Musica a Sant’Anna il festival genovese con spettacoli concerti e guide all' ascolto

Il festival “Musica a Sant’Anna” si svolge per la quarta volta a Genova, offrendo spettacoli, concerti e guide all’ascolto. L’evento si svolge in un luogo raccolto e suggestivo della città, con un programma che include melodie, suoni, parole e visioni.

Un viaggio tra melodie, suoni, parole e visioni, in uno dei luoghi più raccolti e suggestivi di Genova. Il Festival “Musica a Sant’Anna”, manifestazione nata dalla collaborazione tra Genova Sinfonietta, il Convento di Sant’Anna e l’Antica Farmacia Sant’Anna, torna dal 3 al 6 giugno ad animare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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