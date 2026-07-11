Iran-Usa tregua a rischio | Khamenei promette vendetta

La nuova Guida suprema iraniana ha dichiarato che la vendetta per la morte del padre, l'ex leader, “deve certamente essere compiuta”, secondo quanto riportato. La comunicazione arriva mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti restano alte e le speranze di una tregua si riducono. Sul fronte diplomatico, continuano i tentativi di evitare un’escalation militare, ma il messaggio di Teheran si presenta come una sfida aperta.

Il messaggio arrivato da Teheran è di sfida, mentre sul fronte diplomatico continua il difficile tentativo di evitare una nuova escalation. Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema iraniana, ha promesso che la vendetta per la morte del padre Ali Khamenei «deve certamente essere compiuta». Parole pronunciate in un messaggio scritto diffuso dai media iraniani in occasione dei funerali e della sepoltura dell’ex leader, ucciso nei raid condotti da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio. «La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta», ha scritto Mojtaba Khamenei, aggiungendo: «Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini». 🔗 Leggi su Laverita.info

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