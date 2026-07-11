iran la nuova guida suprema promette vendetta per ali khamenei

La nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che la vendetta è un desiderio della nazione e deve essere compiuta. La dichiarazione è stata rilasciata durante i funerali e la sepoltura del padre, Ali Khamenei, e diffusa dai media ufficiali. La frase ha suscitato attenzione nel paese, senza ulteriori dettagli su azioni concrete o tempistiche.

«La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta». Lo afferma la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre Ali Khamenei, rilanciato dai media iraniani. «Promettiamo di vendicare il tuo sangue puro e il sangue di tutti i martiri di queste due guerre, per mano di questi criminali e disonorevoli assassini», prosegue la dichiarazione, rivolgendosi al defunto leader. Le minacce ai «criminali» «Questi criminali, i cui nomi sono elencati dal più basso al più alto rango, porteranno con sé nella tomba il desiderio di una morte serena nel proprio letto. Devono sapere che questo non dipende da me o da altri funzionari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Iran: la nuova Guida Suprema che nessuno ha visto

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