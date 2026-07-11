L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in caso di azioni offensive da parte dell'Iran, avrebbe dato istruzioni di rispondere con una forza senza precedenti. Ha anche affermato che l'Iran ha chiesto di continuare i colloqui, ma gli Stati Uniti hanno comunicato che il cessate il fuoco è finito. Non ci sono stati dettagli su eventuali azioni militari imminenti o accordi specifici.

“La Repubblica Islamica dell’Iran ci ha chiesto di proseguire i ‘colloqui’. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato!”. È tornato a ribadirlo Donald Trump in un messaggio sul social Truth, lasciando aperta la porta al proseguimento dei negoziati nonostante i nuovi attacchi incrociati che, secondo indiscrezioni, potrebbero non fermarsi ai soli obiettivi militari. Trump: “Se mi uccidono bisogna bombardarli con una potenza mai vista”. Secondo il Wall Street Journal, infatti, Teheran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti. Lui non si è scomposto alla notizia e, in un’intervista al New York Post, ha precisato che non esiste nessun nuovo piano: “Sono sulla loro lista da molto tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump: “Se Teheran mi uccide ho lasciato istruzioni, colpire con potenza mai vista”

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Iran, Trump: Con Teheran non avrò più molta pazienza

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