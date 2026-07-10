Donald Trump ha dichiarato di essere da tempo nella lista nera dell’Iran. Ha aggiunto di aver lasciato istruzioni di bombardare con grande intensità nel caso venisse ucciso. La sua affermazione suggerisce di aver preso misure preventive in caso di attacchi o azioni ostili da parte dell’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle specifiche istruzioni o sulle minacce percepite.

Roma, 10 luglio 2026 - Donald Trump sa da tempo di essere un bersaglio per l’Iran: "Sono nella loro lista da molto tempo. È questo il problema". Ma non se andrà da solo, come la famosa battuta nei film western o guerra americani più classici, “ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bombardateli letteralmente con una intensità mai vista prima", ha assicurato sprezzante il tycoon a Washington Post. “Sono il numero uno da eliminare nella lista dell’Iran”. Ma, alla domanda se davvero i 007 israeliani avessero lanciato l’allarme su una strategia per eliminarlo “su più livelli” che rappresenterebbe una sorta di “chiamata alle armi” dei nemico degli, dagli Stati ai servizi segreti, dai gruppi estremisti ai lupi solitari, tutti pronti a sfruttare ogni possibilità per uccidere Trump, ha risposto: "No, no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump spavaldo: “Sono nella lista nera dell’Iran da molto tempo. Se mi uccideranno ho lasciato istruzioni di bombardare con intensità mai vista”

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