Iran Teheran accusa Washington | ‘Hanno violato cessate il fuoco’

Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il paragrafo 9 del Memorandum d'Intesa firmato il 17 giugno, che prevede il divieto di dispiegare ulteriori forze nella regione. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti hanno infranto questo impegno, considerandolo una violazione del cessate il fuoco. La questione riguarda un presunto incremento di forze statunitensi nella zona, che Teheran interpreta come una violazione degli accordi sottoscritti.

Per Teheran gli Stati Uniti hanno violato il paragrafo 9 del Memorandum d'Intesa firmato il 17 giugno, ovvero quello secondo cui Washington si impegna a non dispiegare ulteriori forze nella regione. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari americani alla Cbs News, la Repubblica Islamica avrebbe ammesso che è stato "un gruppo di estremisti fuori controllo" a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le imbarcazioni nello Stretto di Hormuz e provocando la dura reazione del Pentagono L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Nuovi attacchi tra USA e Iran, Teheran accusa Washington di aver violato la tregua

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