iran piano per uccidere trump

Secondo fonti israeliane riportate dal Wall Street Journal, l’Iran avrebbe pianificato di eliminare Donald Trump, allora presidente degli Stati Uniti. La notizia si basa su indiscrezioni non confermate ufficialmente. La vicenda riguarda un presunto piano di attacco contro Trump, che avrebbe coinvolto l’Iran. Trump ha commentato la notizia sostenendo di essere al sicuro e di essere pronto a rispondere a qualsiasi minaccia.

di Marta Ottaviani ROMA Il presidente americano, Donald Trump, sembra essere determinato a combattere l’Iran anche dall’ aldilà. Il tycoon sta cavalcando l’indiscrezione riportata dal Wall Street Journal, secondo la quale fonti israeliane hanno riportato che l’Iran aveva l’obiettivo di eliminare il numero uno della Casa Bianca. "Sono da molto tempo sulla loro lista. È questo il problema con cui abbiamo a che fare. Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli a livelli mai visti prima" ha detto The Donald, con un tono di chi vuole fare il martire, sapendo che, molto probabilmente non gli succederà nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cè un piano iraniano per uccidere Trump

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