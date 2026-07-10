Israele ha fornito agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence riguardo a un presunto piano iraniano per assassinare Donald Trump. Le notizie sono state riportate dal Wall Street Journal e dalla CNN. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle modalità o sui tempi del piano. Le autorità statunitensi stanno valutando le informazioni ricevute, mentre non sono stati ufficialmente confermati ulteriori sviluppi.

Secondo il Wall Street Journal e la CNN, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence su un presunto piano iraniano per assassinare Donald Trump. L’avvertimento riguarderebbe un piano specifico, diverso dal quadro più ampio di minacce che le agenzie statunitensi seguono da tempo. Le autorità americane non avrebbero ancora verificato autonomamente le informazioni ricevute da Israele. Alcuni funzionari statunitensi hanno suggerito alla CNN che il rapporto israeliano potrebbe essere letto anche come parte di un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, mentre il presidente degli Stati Uniti valuta se intensificare l’azione militare americana contro l’Iran. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Linkiesta.it - Secondo Israele, l’Iran avrebbe un piano per uccidere Donald Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Israel WARNS: Iranian plot to kill President Trump

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran, le news. Donald battezza l’intesa con l’Iran: “Si chiama ‘Accordo Trump’: la firma domani o dopodomani, inviata un copia a Israele”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo accordo con l’Iran, definendolo “Accordo Trump”.

“L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump”, l’indiscrezione del WsjSecondo il Wall Street Journal, l’Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti.

Temi più discussi: Iran: una battaglia dopo l’altra; Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Al via i funerali di Khamenei. Morte agli Usa e a Israele; Aumentano gli attacchi informatici iraniani contro Israele.

Secondo fonti israeliane, Israele e Libano dovrebbero annunciare a breve un accordo quadro, al termine di quattro giorni di negoziati presso il Dipartimento di Stato a Washington. Intanto, l'Iran ha scagliato quattro droni contro una nave mercantile nello Stretto - X x.com

La fine della guerra in Iran minaccia un glorioso fallimento per Israele reddit

Israele minaccia l’Iran dopo l’escalation Usa: Pronti ad attaccarli una terza voltaUsa-Iran, nuova fase dello scontro: Israele pronto a intervenire mentre aumenta l’allarme sullo Stretto di Hormuz. notizie.it

Netanyahu dopo l’accordo Usa-Iran: Abbiamo salvato Israele, ma non è finita quiLeggi su Sky TG24 l'articolo Netanyahu dopo l’accordo Usa-Iran: 'Abbiamo salvato Israele, ma non è finita qui' ... tg24.sky.it