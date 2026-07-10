L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump l’indiscrezione del Wsj

Secondo il Wall Street Journal, l’Iran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti. Israele avrebbe fornito agli Stati Uniti informazioni di intelligence che dettaglierebbero questa operazione. Le fonti indicano che le autorità statunitensi sono a conoscenza di queste notizie e stanno monitorando la situazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sul piano o sui soggetti coinvolti.

L’Iran ha un nuovo piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale Israele avrebbe condiviso con gli Usa nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano di Teheran per uccidere il leader repubblicano. Attacchi incrociati tra Usa e Iran. Nel frattempo non si placano gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Dopo la seconda notte di attacchi Usa – che hanno colpito diverse città portuali del sud e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare – Teheran ha risposto con raid su diversi Paesi del Golfo. Le sirene hanno suonato almeno tre volte in Bahrein, sede del quartier generale della Quinta Flotta della Marina Usa, e missili che hanno preso di mira il Kuwait e il Qatar. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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