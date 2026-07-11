Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta durante la cerimonia funebre del padre, il defunto leader supremo Ali Khamenei. In un messaggio diffuso in quell’occasione, ha affermato che l’Iran possiede una lista di criminali. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente e riguarda presunti responsabili di atti considerati ostili nei confronti del Paese. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle azioni future è stato fornito.

La Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, il leader supremo defunto Ali Khamenei, ha promesso vendetta. La sua dichiarazione scritta è stata letta e trasmessa dalla televisione di Stato sabato. “È inoltre opportuno, in questa occasione, esprimere sinceramente il nostro apprezzamento per la straordinaria, storica e senza precedenti partecipazione di decine di milioni di persone nelle città e nei villaggi dell’Iran e dell’Iraq, in particolare a Teheran, Qom, Najaf, Karbala e Mashhad”, ha detto. “Ci impegniamo a vendicare il sangue puro vostro e di tutti i martiri di queste due guerre, inflitto dagli assassini criminali e vergognosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta: "Abbiamo la lista dei criminali"

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Mojtaba Khamenei vows revenge in first message

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