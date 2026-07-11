Mojtaba Khamenei ha dichiarato di voler vendicare la morte del padre, affermando che si tratta di un desiderio della nazione e che deve essere realizzato. La sua dichiarazione ha provocato preoccupazioni tra le autorità europee e a Palazzo Chigi. In una lista di “responsabili”, figurano anche figure di alto livello, tra cui una leader politica di un paese europeo. La questione ha generato tensioni e allarmi tra gli stati coinvolti.

Allarme in Europa e anche a Palazzo Chigi. Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre: "è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta". La guida suprema iraniana non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ma anche la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Iran: Mojtaba Khamenei giura di vendicare il padre. E nella lista dei “responsabili” c’è anche Giorgia Meloni

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