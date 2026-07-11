Iran | Mojtaba Khamenei giura di vendicare il padre E nella lista dei responsabili c’è anche Giorgia Meloni
Mojtaba Khamenei ha dichiarato di voler vendicare la morte del padre, affermando che si tratta di un desiderio della nazione e che deve essere realizzato. La sua dichiarazione ha provocato preoccupazioni tra le autorità europee e a Palazzo Chigi. In una lista di “responsabili”, figurano anche figure di alto livello, tra cui una leader politica di un paese europeo. La questione ha generato tensioni e allarmi tra gli stati coinvolti.
Allarme in Europa e anche a Palazzo Chigi. Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre: "è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta". La guida suprema iraniana non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ma anche la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Walang atrasan: New Supreme Leader Mojtaba Khamenei, nangakong ipaghihiganti ang ama at ang Iran
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