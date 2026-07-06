Iran la guerra in diretta | iniziato il corteo funebre per i funerali di Khamenei Folla promette vendetta | Uccideremo Trump
A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, con una folla numerosa che ha promesso vendetta, minacciando di uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti. Tra i familiari presenti, non si è visto il figlio Mojitaba. La cerimonia si svolge pochi giorni dopo la morte dell'ayatollah, che ha suscitato forti reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, lunedì 6 luglio: a Teheran cominciato il corteo funebre dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra i familiari, assente il figlio Mojitaba. Folla di iraniani si riversa per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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