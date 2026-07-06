Iran la guerra in diretta | iniziato il corteo funebre per i funerali di Khamenei Folla promette vendetta | Uccideremo Trump

Notizia in breve

A Teheran è iniziato il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, con una folla numerosa che ha promesso vendetta, minacciando di uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti. Tra i familiari presenti, non si è visto il figlio Mojitaba. La cerimonia si svolge pochi giorni dopo la morte dell'ayatollah, che ha suscitato forti reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.