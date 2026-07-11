Iran la guerra in diretta Teheran | Su cessate il fuoco mantenuta la parola con gli Usa Trump | Pronti 1000 missili

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che l’Iran ha rispettato l’accordo sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere pronto a lanciare 1000 missili in risposta a eventuali escalation. La situazione tra Iran e USA resta tesa, con comunicazioni contrastanti e nessuna conferma di progressi concreti nei negoziati. La guerra continua a essere monitorata in tempo reale.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi dice che sul cessate il fuoco "l'Iran finora ha mantenuto la sua parola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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Iran, la guerra in diretta: il cessate il fuoco è “in terapia intensiva” per Trump, USA valutano “nuovi raid” su TeheranLe tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con i negoziati sul nucleare che sono falliti e la situazione che resta molto delicata.

Temi più discussi: Iran: una battaglia dopo l’altra; Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran; Guerra in Iran, la diretta | Trump: stasera colpiremo di nuovo l’Iran, potremmo ripristinare il blocco di Hormuz. Il Brent a 80 dollari; Tornano i venti di guerra nel Golfo, a Hormuz non si passa.

Guerra in Iran, tutte le news - la Repubblica x.com

L'Iran ha vinto la guerra ma potrebbe perdere la pace: Teheran è pronta a esagerare. reddit

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