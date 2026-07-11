Iran Crosetto | ‘È Teheran che non rispetta i patti La Nato? Trump vuole che ognuno faccia la sua parte’

Il ministro della difesa ha affermato che l’Iran non rispetta gli accordi internazionali. Ha inoltre commentato che l’ex presidente degli Stati Uniti desidera che ogni paese contribuisca alla difesa, senza specificare ulteriori dettagli. La principale preoccupazione riguarda l’aumento delle spese militari, che potrebbe portare a riduzioni nel welfare. Crosetto ha precisato che eventuali fondi extra saranno richiesti alla Ue e non influenzeranno le spese sociali.

La maggiore preoccupazione è che, per aumentare le spese destinate alla diesa, il governo sottragga fondi al welfare, ma Crosetto rassicura che "sono soldi di cui si chiederà l’autorizzazione alla Ue per spese ulteriori, senza toccare alcun capitolo del sociale. Non parliamo di spese solo per le armi, ma di stipendi, pensioni, infrastrutture, ricerca, tecnologia, università e posti di lavoro per chi opera nell’industria della difesa" L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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