Il ministro della Difesa ha dichiarato che il Viminale è ora sotto la guida di Piantedosi, che sta lavorando bene. Ha inoltre affermato che l’Iran non rispetta gli accordi internazionali, anche se una parte del regime intende chiudere il conflitto. Dopo il vertice di Ankara, Crosetto ha parlato delle preoccupazioni sulla sicurezza in Italia e a livello globale, evidenziando l’aggravarsi dei rapporti tra le grandi potenze e la minaccia rappresentata dalla Russia.

Tornato dal vertice di Ankara, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla delle preoccupazioni per la sicurezza in Italia e nel mondo, dell’incattivirsi dei rapporti tra le grandi potenze e della minaccia che la Russia di Putin appresenta per l’Europa. Ministro, la tregua in Iran non ha retto. Di chi la colpa?«È una riedizione di quel che abbiamo visto nei mesi scorsi, con Hormuz bloccato dalla inaccettabile e folle strategia iraniana. Il regime di Teheran prima prende impegni e poi li disattende, bombardando le navi. Nel divenire della guerra, gli iraniani hanno scoperto che la chiusura di Hormuz è la più forte delle armi, perché consente loro di danneggiare tutto il mondo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Roma.corriere.it - Crosetto: «Il Viminale? Ora c'è Piantedosi e lavora bene. L'Iran non rispetta i patti, ma una parte del regime vuole chiudere la guerra»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crosetto: «Il regime iraniano non rispetta i patti, ma una parte vuole la fine della guerra. Gelo Meloni-Trump? Al vertice Nato conversazioni normali»Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Iran non rispetta gli accordi internazionali e che alcune parti cercano la fine del conflitto.

Iran, la guerra ha ricompattato il regime. Ora la sfida di una nuova Repubblica IslamicaIl governo iraniano si sta preparando a una possibile tregua con gli Stati Uniti, rafforzando la coesione interna.