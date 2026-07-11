Inter visite Khalaili | chiesti dal Coni ulteriori accertamenti

Il giocatore israeliano Anan Khalaili ha sostenuto le visite mediche con l’Inter, ma ancora non è stato annunciato ufficialmente. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha richiesto ulteriori accertamenti prima di concludere la pratica. La società nerazzurra avrebbe voluto presentarlo subito, ma l’iter burocratico si è fermato a causa di questa richiesta. Sono ancora in corso le verifiche mediche prima di poter ufficializzare l’ingaggio.

L’Inter sperava di presentarlo immediatamente, ma ancora niente annuncio per il promesso nerazzurro Anan Khalaili. L’esterno israeliano ha sostenuto ieri a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì. Fino a quel momento non sarà quindi possibile tesserare l’erede di Dumfries, per cui l’Inter aveva deciso di investire 25 milioni di euro più bonus dopo una serrata trattativa con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, la squadra che ne detiene il cartellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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