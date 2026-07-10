Anan Khalaili ha appena concluso le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva e si è diretto verso la sede dell’Inter in Viale Liberazione. L’esterno israeliano è pronto a firmare il contratto con il club nerazzurro. L’ufficialità dell’accordo è attesa nelle prossime ore. Khalaili si appresta così a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, dopo aver completato tutte le procedure mediche richieste.

di Paolo Moramarco . Ufficialità attesa nelle prossime ore per l’esterno israeliano. Anan Khalaili ha da poco completato le visite mediche al CONI per l’idoneità sportiva, terminando l’iter e dirigendosi verso la sede dell’ Inter in Viale Liberazione. L’esterno israeliano classe 2004 firmerà oggi il contratto quinquennale che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni, con un ingaggio annuo di circa 2,2 milioni di euro. Dettagli dell’operazione. L’affare con l’ Union Saint-Gilloise si chiude per 25 milioni di euro più bonus, inserendo Khalaili tra le top 5 cessioni più costose nella storia del campionato belga. Solo Ardon Jashari, Igor Thiago, Charles De Ketelaere e Jonathan David avevano generato un incasso maggiore per il club belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili pronto a firmare con l’Inter: visite mediche completate al CONI

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Inter, fatta per Khalaili cifre e dettagli dell'accordo

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