Il tesseramento di Anan Khalaili con l'Inter è fermo. L'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove l'esterno israeliano ha effettuato le visite venerdì, ha richiesto ulteriori accertamenti medici.

Il tesseramento di Anan Khalaili con l'Inter è momentaneamente congelato. L'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove l'esterno israeliano ha svolto le visite nella giornata di venerdì, ha infatti chiesto ulteriori accertamenti medici per il giocatore., Esami specifici che saranno svolti da Khalaili tra lunedì e martedì. Fino a quel momento, l'Inter non potrà procedere con il tesseramento del giocatore e l'ufficialità del trasferimento. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, slitta l'annuncio di Khalaili: il Coni chiede ulteriori accertamenti medici

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