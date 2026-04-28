Il caso Minetti torna al centro dell'attenzione dopo che il Presidente della Repubblica ha richiesto alle Procure Generali di approfondire alcuni elementi emersi di recente. La richiesta è stata comunicata attraverso un incarico ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi specifici delle verifiche. La decisione arriva dopo che sono stati raccolti nuovi elementi che richiedono verifiche più approfondite.

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Sono emersi altri elementi e, sulla base di questi, il Presidente della Repubblica ha chiesto - per il nostro tramite - a chi deve fare le verifiche, cioè alle Procure Generali, di svolgere ulteriori accertamenti. E io sono d'accordo sul fatto che questi accertamenti vadano fatti", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Minetti, Meloni: D'accordo sulla necessità di fare ulteriori accertamenti

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