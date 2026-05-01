Nico Paz Inter il prezzo non preoccupa Oaktree | la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire

L'Inter continua a seguire con attenzione Nico Paz, il giovane fantasista argentino del Como nato nel 2004. Nonostante le voci di mercato, Oaktree, il fondo di investimento coinvolto, sembra non preoccuparsi troppo del prezzo e valuta la volontà del giocatore come un elemento chiave. Si parla di due possibili candidati a lasciare il club per fare spazio a Paz nel centrocampo nerazzurro.

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