Il difensore dell’Inter è nel mirino di club esteri, ma la società non intende cedere il giocatore senza un’offerta superiore alle valutazioni di mercato. La possibile partenza di Bisseck potrebbe modificare gli equilibri del reparto difensivo dell’Inter, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La decisione sulla sua cessione dipende da eventuali offerte e dalla volontà del club di vendere. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative concrete.

di Alberto Petrosilli Bisseck piace all’estero, ma l’Inter lo lascerà partire solo davanti a un’offerta fuori mercato. Tutti gli aggiornamenti. Il mercato dell’ Inter passa anche dalle valutazioni sul futuro di Yann Bisseck, uno dei giocatori nerazzurri maggiormente osservati dai club stranieri. La società è intenzionata a rinforzare il reparto arretrato durante l’estate, ma l’eventuale arrivo di un secondo difensore potrebbe dipendere proprio dalle possibili uscite. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il centrale tedesco sta trascorrendo le vacanze dopo essere rimasto fuori dagli impegni internazionali della sua nazionale, ma il suo nome continua a essere al centro delle attenzioni di diversi club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il futuro di Bisseck può cambiare il mercato dell’Inter: la cessione aprirebbe nuovi scenari in difesa

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