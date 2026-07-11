L'acquisto dell'esterno israeliano rischia di saltare dopo che il CONI ha richiesto ulteriori accertamenti medici. L'Inter aveva puntato su di lui, ma ora potrebbe non essere disponibile a causa di problemi di natura sanitaria. La decisione dipende dagli esiti di questi controlli supplementari, che potrebbero influenzare la possibilità di portarlo in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale sulla durata dei controlli o sulla possibile conclusione della vicenda.

Praticamente all’Inter, almeno una volta ogni tot anni, gli deve succedere che un acquisto salti per i più disparati motivi: da Samardzic a Khalaili. Stavolta per l’esterno israeliano ci sono motivazioni mediche, che avrebbero spinto il CONI a richiedere ulteriori accertamenti. Ne parla la Gazzetta. Inter, salta Khalaili?. Si legge sulla Gazzetta: “L’esterno israeliano ha sostenuto ieri a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A, ma l ‘Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati lunedì e martedì. Fino a quel... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Inter, Khalaili rischia di saltare: il Coni ha chiesto ulteriori accertamenti fisici

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L'#Inter si inserisce con forza su #Khalaili. Il #Napoli rischia di mollare la presa: nonostante l'accordo già trovato con il giocatore. ?A questo punto gli azzurri si stanno guardando intorno, un nome concreto potrebbe essere #NortonCuffy. #Transfers #SerieA # x.com

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