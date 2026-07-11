Inter il rebus Pavard | il difensore vuole restare ma il club ha altri piani

Benjamin Pavard, attualmente al Marsiglia in prestito, desidera restare all'Inter. La dirigenza del club, invece, sta valutando altre opzioni e non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. La situazione non è ancora chiara e il mercato rimane aperto.

di Lorenzo Vezzaro Benjamin Pavard spinge per la conferma dopo il prestito al Marsiglia, ma la dirigenza riflette. Il futuro di Benjamin Pavard all’ Inter è un vero e proprio enigma di mercato. Rientrato a Milano dopo la stagione in prestito in Francia con la maglia del Marsiglia, il difensore francese ha espresso chiaramente la volontà di rimanere in nerazzurro per giocarsi le sue carte sotto la guida di Cristian Chivu. La società di viale della Liberazione, tuttavia, non sembra essere dello stesso avviso e valuta una cessione a titolo definitivo per fare cassa. Nell’ultima Ligue 1, Pavard ha collezionato 27 presenze (22 da titolare) per 1952 minuti totali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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