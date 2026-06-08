L’Inter ha deciso di non rinnovare il contratto di Acerbi, che si avvicina alla fine dell’accordo. Il difensore, senza clausola di rescissione, desidera continuare a giocare in Serie A ma non ha ancora trovato un nuovo club ufficiale. Sul suo nome ci sono interesse da parte di squadre come Monza e Genoa, ma nessuna trattativa è stata confermata. Acerbi lascia l’Inter a parametro zero.

Inter News 24 Acerbi, il club nerazzurro non rinnoverà il contratto dell’esperto centrale, che piace molto a Monza e Genoa. L’avventura all’Inter di Francesco Acerbi sta per terminare per via del contratto in scadenza, che la società nerazzurra non rinnoverà. A 38 anni, come si legge sul Corriere dello Sport, l’esperto difensore centrale non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole rimettersi subito in gioco in vista della prossima stagione sportiva. Il calciatore lascerà dunque la rosa di Cristian Chivu dopo stagioni vissute da assoluto protagonista. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Tra le ipotesi per il futuro dell’ormai ex interista c’è stata quella dell’Al-Hilal, già lo scorso gennaio, vista anche la presenza di Simone Inzaghi, un’ipotesi che sta però perdendo consistenza con il passare delle settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Acerbi ai saluti con l’Inter: addio a zero ma il difensore vuole restare in Serie A

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Assolutamente d'accordo. Ha delle peculiarità che possono renderlo utile come riserva. Se aumenta la concentrazione e smette di fare il coglione può essere anche un ottimo cosplay di Acerbi. Ma si punta all'anno prossimo se non rinnova, altrimenti saluti x.com

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