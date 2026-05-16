Pavard torna all’Inter ma il club nerazzurro vuole cederlo | la scelta è stata presa

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore francese è stato recentemente riacquisito dall’Inter, che tuttavia ha deciso di metterlo in vendita. La società nerazzurra ha comunicato ufficialmente che non intende mantenere il giocatore in rosa e sta cercando una nuova destinazione. La decisione è stata confermata attraverso comunicazioni interne e fonti vicine alla dirigenza. Restano da capire le prossime mosse del club e le eventuali offerte ricevute per il trasferimento.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato intorno al mondo dell ‘Inter  non dorme mai e le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario complesso per uno dei grandi ex della rosa.  “Benji l’interista torna a Milano”, titola l’edizione odierna di  Tuttosport, che lancia l’indiscrezione per poi aggiungere una frenata netta:  “ Solo che l’Inter non lo vuole più “. Poche parole che sintetizzano perfettamente la parabola discendente di  Benjamin Pavard. Dopo un amore sbocciato rapidamente, qualcosa nel meccanismo si è inceppato. La separazione temporanea avvenuta nello scorso agosto si era trasformata in una vera e propria via d’uscita d’emergenza obbligata. 🔗 Leggi su Internews24.com

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