Il difensore francese è stato recentemente riacquisito dall’Inter, che tuttavia ha deciso di metterlo in vendita. La società nerazzurra ha comunicato ufficialmente che non intende mantenere il giocatore in rosa e sta cercando una nuova destinazione. La decisione è stata confermata attraverso comunicazioni interne e fonti vicine alla dirigenza. Restano da capire le prossime mosse del club e le eventuali offerte ricevute per il trasferimento.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato intorno al mondo dell ‘Inter non dorme mai e le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario complesso per uno dei grandi ex della rosa. “Benji l’interista torna a Milano”, titola l’edizione odierna di Tuttosport, che lancia l’indiscrezione per poi aggiungere una frenata netta: “ Solo che l’Inter non lo vuole più “. Poche parole che sintetizzano perfettamente la parabola discendente di Benjamin Pavard. Dopo un amore sbocciato rapidamente, qualcosa nel meccanismo si è inceppato. La separazione temporanea avvenuta nello scorso agosto si era trasformata in una vera e propria via d’uscita d’emergenza obbligata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard torna all’Inter ma il club nerazzurro vuole cederlo: la scelta è stata presa

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