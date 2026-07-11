Inter congelato l’acquisto di Anan Khalaili | il Coni chiede ulteriori esami medici

Notizia in breve

L'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter è stato sospeso dopo che il Coni ha richiesto ulteriori esami medici. Le visite per l'idoneità sportiva, svolte a Milano, non sono state sufficienti per completare il procedimento. Di conseguenza, l'ingresso del giocatore nella rosa nerazzurra è stato temporaneamente bloccato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della richiesta di approfondimenti medici.