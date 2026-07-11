Inter congelato l’acquisto di Anan Khalaili | il Coni chiede ulteriori esami medici

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter è stato sospeso dopo che il Coni ha richiesto ulteriori esami medici. Le visite per l'idoneità sportiva, svolte a Milano, non sono state sufficienti per completare il procedimento. Di conseguenza, l'ingresso del giocatore nella rosa nerazzurra è stato temporaneamente bloccato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della richiesta di approfondimenti medici.

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Non è ancora il tempo di celebrare il nuovo acquisto in casa Inter. Dopo le visite al Coni di Milano per l'idoneità sportiva, infatti, l'ingresso in rosa di Anan Khalaili è stato messo in stand by. I medici del Comitato Olimpico Nazionale, a seguito delle prime analisi svolte venerdì, hanno chiesto un supplemento di esami propedeutici alla scelta finale  che verranno effettuati nella giornata di lunedì: se non arriverà il nulla osta, il trasferimento dall'Union Saint-Gilloise non potrà essere completato. "Ballano" 25 milioni di euro più bonus per il cartellino, già promessi al club belga, più 2,2 l'anno per cinque stagioni accordati al calciatore che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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