Inter congelato l’acquisto di Anan Khalaili | il Coni chiede ulteriori esami medici
L'acquisto di Anan Khalaili da parte dell'Inter è stato sospeso dopo che il Coni ha richiesto ulteriori esami medici. Le visite per l'idoneità sportiva, svolte a Milano, non sono state sufficienti per completare il procedimento. Di conseguenza, l'ingresso del giocatore nella rosa nerazzurra è stato temporaneamente bloccato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della richiesta di approfondimenti medici.
Non è ancora il tempo di celebrare il nuovo acquisto in casa Inter. Dopo le visite al Coni di Milano per l'idoneità sportiva, infatti, l'ingresso in rosa di Anan Khalaili è stato messo in stand by. I medici del Comitato Olimpico Nazionale, a seguito delle prime analisi svolte venerdì, hanno chiesto un supplemento di esami propedeutici alla scelta finale che verranno effettuati nella giornata di lunedì: se non arriverà il nulla osta, il trasferimento dall'Union Saint-Gilloise non potrà essere completato. "Ballano" 25 milioni di euro più bonus per il cartellino, già promessi al club belga, più 2,2 l'anno per cinque stagioni accordati al calciatore che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Inter, congelato l’acquisto di Anan Khalaili: il Coni chiede ulteriori esami mediciL’esterno destro israeliano in arrivo dall’Union Saint-Gilloise sarà sottoposto ad accertamenti clinici lunedì dopo la prima visita di venerdì. C’è il rischio che salti tutto ... sport.quotidiano.net
Inter's transfer of Anan Khalaili has been put on hold: CONI is requesting further medical tests.The Israeli right-back, arriving from Union Saint-Gilloise, will undergo medical tests on Monday after his first visit on Friday. There's a risk he might miss the whole deal. sport.quotidiano.net
E così, tanto tuonò che piovve: l'Inter, stando alle ultime notizie, sarebbe riuscita ad ottenere il sì di Khalaili, strappandolo virtualmente al Napoli. Dalla Gazzetta dello Sport: La fascia destra dell’Inter sta per trovare un nuovo proprietario. Nelle ultime ore il club facebook