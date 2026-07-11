Alla Camera dei Deputati si è svolto un convegno della Lega sull'islamismo politico. L'evento è stato organizzato dal Dipartimento per l'Integrazione delle Comunità Straniere. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati alla presenza e alle influenze dell'islamismo nel paese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l'evento. La discussione ha coinvolto rappresentanti politici e esperti del settore.

Roma, 11 lug. (askanews) - Organizzato alla Camera dei Deputati dal Dipartimento per l'Integrazione delle Comunità Straniere della Lega, dall'Istituto Milton Friedman (Roma) e da Trends Group (Abu Dhabi), l'evento "Integrazione: le implicazioni della presenza dei Fratelli Musulmani in Europa" ha riunito rappresentanti istituzionali e studiosi per analizzare il fenomeno dell'islamismo politico e il suo impatto sulle democrazie europee. L'evento, moderato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, ha visto gli interventi di Souad Sbai, promotrice dell'iniziativa; Mohammed Abdulla al-Ali, CEO di TRENDS Global Group; i ricercatori senior di Trends Hamad al-Hosani e Badriya al-Riyami; Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Istituto Friedman; il geopolitologo Alexandre Del Valle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Integrazione": convegno Lega alla Camera su islamismo politico

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