Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti convegno alla Camera

Giovedì 7 maggio, alle 17, si terrà un convegno presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Il tema dell'incontro sarà “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”. L’evento si concentrerà sulla relazione tra emozioni e percezioni nel contesto politico, coinvolgendo relatori e partecipanti che discuteranno di come sentimenti e sensazioni influenzino le dinamiche politiche.

ROMA - Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 17, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”. Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. Non mancheranno, tra gli altri, gli interventi di personaggi noti come l'attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, il giornalista Tommaso Cerno e la deputata e magistrata Simonetta Matone. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”, convegno alla Camera Notizie correlate “Dove nasce la politica? Sensazioni e sentimenti”, convegno con RampelliROMA - Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 17, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Dove nasce... “Omaggio a Dario Argento”, convegno alla Camera dei DeputatiROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 16, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Omaggio... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Calabria | Cirillo a Cagliari per la Conferenza delle Assemblee legislative regionali; Tour Cambiamenti | A Rende il 5 maggio incontro su come riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni.