Vertenza Natuzzi audizione alla Camera | sindacati contro la Cassa Integrazione all' 80%
Alla Camera si è svolta un’audizione sulla vertenza Natuzzi, con i sindacati che si sono opposti alla richiesta di applicare la Cassa Integrazione all’80%. La discussione ha evidenziato un conflitto tra le parti, mentre l’azienda e i rappresentanti sindacali continuano a mantenere posizioni distanti. La crisi dell’azienda è al centro dell’attenzione, ma non sono stati raggiunti accordi durante l’incontro.
La crisi della Natuzzi approda a Montecitorio, ma il muro contro muro tra azienda e sindacati resta totale. Le audizioni presso la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati hanno acceso i riflettori nazionali sulla vertenza del colosso del mobile imbottito, ma l’esito del.🔗 Leggi su Baritoday.it
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