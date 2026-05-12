Vertenza Natuzzi audizione alla Camera | sindacati contro la Cassa Integrazione all' 80%

Alla Camera si è svolta un’audizione sulla vertenza Natuzzi, con i sindacati che si sono opposti alla richiesta di applicare la Cassa Integrazione all’80%. La discussione ha evidenziato un conflitto tra le parti, mentre l’azienda e i rappresentanti sindacali continuano a mantenere posizioni distanti. La crisi dell’azienda è al centro dell’attenzione, ma non sono stati raggiunti accordi durante l’incontro.

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