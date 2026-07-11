Un uomo ha ucciso il fratello con una mannaia questa mattina sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto dopo un inseguimento tra i due. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. La vittima è deceduta sul luogo dell’aggressione. Le autorità stanno ascoltando testimoni e analizzando le prove raccolte. La dinamica dell’episodio è ancora sotto indagine.

Un uomo ha ucciso il fratello colpendolo con una mannaia. È successo questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro – Giovanni Guarrera, 63 anni – ha colpito il fratello Lino (61 anni) con una mannaia, ferendolo mortalmente. Secondo una prima ricostruzione, i due, che avevano una rivendita di pesce nel lungomare Pantano di Riposto, avevano dei contrasti pregressi. E stamattina, nella loro attività, hanno avuto una violenta lite che poi è degenerata. Giovanni Guarrera avrebbe impugnato una mannaia, utilizzata nella pescheria, e avrebbe colpito il fratello che ha tentato di fuggire alla sua furia correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia: omicidio nel Catanese

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Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaiaUn uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia in un incidente avvenuto a Rispoto, nel Catanese.

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