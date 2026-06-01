Morta in ospedale la donna colpita alla testa dal marito al culmine di una lite nel catanese

Una donna di 49 anni è deceduta in ospedale a Catania dopo essere stata colpita alla testa dal marito durante una lite a Misterbianco. La donna era ricoverata da alcuni giorni in seguito all’aggressione con un corpo contundente. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto. La coppia si trovava in un’abitazione nel comune etneo al momento dell’incidente.

Alessandra Bruno, 49 anni, è morta in ospedale a Catania, dove era ricoverata da un paio di giorni dopo essere stata colpita con un corpo contundente dal marito a Misterbianco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sparatoria in strada, bimba di 7 mesi uccisa con un colpo alla testa nel passeggino

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