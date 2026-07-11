Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia a Riposto nel Catanese | arrestato per omicidio

Un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia durante una lite sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. L'omicidio è avvenuto questa mattina, sabato 11 luglio. Dopo aver inseguito la vittima, l'aggressore ha inferto i colpi fatali. La polizia ha arrestato l'uomo poco dopo l'episodio. La vittima è deceduta sul posto.

Un uomo ha inseguito il fratello e lo ha ucciso con colpi di mannaia nel Catanese al culmine di una lite. L'omicidio si è verificato questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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