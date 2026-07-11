Insegue il fratello e lo massacra a colpi di mannaia | orrore in Italia Morte atroce

Da thesocialpost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia durante una lite familiare. La scena si è svolta davanti a passanti impauriti che hanno assistito all’omicidio. La polizia è intervenuta immediatamente, trovando il corpo senza vita dell’uomo. La vittima aveva diversi fendenti sul corpo. L’assalitore è stato arrestato sul posto. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale, interrompendo bruscamente la normale routine quotidiana.

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Una lite familiare si è trasformata in un dramma di inaudita ferocia sotto gli occhi terrorizzati dei passanti, macchiando di sangue una tranquilla giornata lavorativa. La tragedia si è consumata all’esterno di un’attività commerciale gestita da due fratelli, entrambi proprietari di una pescheria, i cui dissidi pregressi sono culminati in un litigio violento: uno di loro ha colpito l’altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La furia dell’assalitore non si è placata nemmeno di fronte al disperato tentativo di salvezza della vittima, che avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito dal parente. La brutalità dell’attacco ha spinto alcuni presenti a intervenire eroicamente per bloccare la scellerata violenza, pagando a loro volta un prezzo altissimo per il proprio coraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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