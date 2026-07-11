inferno carceri sovraffollamento e caldo record fuori controllo

Le carceri di Milano sono in condizioni critiche, con sovraffollamento e temperature record. La situazione è definita fuori controllo da parte delle autorità locali. La denuncia arriva da rappresentanti istituzionali, tra cui il garante dei detenuti del Comune di Milano, il presidente della sottocommissione Carceri e il vice. Non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate o sulle cause specifiche del problema.

A Milano la situazione delle carceri "è drammatica e fuori controllo". Lo segnalano in una nota congiunta Luigi Pagano (nella foto), garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Nahum, presidente sottocommissione Carceri e il vice Alessandro Giungi. Secondo i dati del ministero della Giustizia, l’indice di sovraffollamento a San Vittore è al 220%, a Opera al 152%, a Bollate al 126% e al carcere minorile Beccaria al 136%. In Lombardia la media è del 145% a fronte di una capienza reale nazionale di 46.426 posti per quasi 65mila detenuti. "Tra incendi, celle infestate da cimici, mancanza di ventilatori e persino di acqua per lavarsi, come a Opera - evidenziano -, siamo davanti a una condizione di oggettiva illegalità istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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