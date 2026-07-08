Le carceri italiane registrano un sovraffollamento senza precedenti, considerato ormai un’emergenza sociale. La situazione si è aggravata durante l’estate, con temperature elevate che peggiorano le condizioni di detenzione. Un cardinale ha commentato che questa situazione non è sostenibile, evidenziando la gravità del problema. I dati ufficiali mostrano un numero di detenuti superiore alla capienza delle strutture, rendendo difficile la gestione quotidiana.

Grave la situazione nelle carceri italiane. Il sovraffollamento record è ormai un’emergenza sociale, aggravata da un’estate rovente che rende inumane le condizioni di detenzione. Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi è intervenuto oggi sul dramma della vita in cella: “Non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne d’istituzioni dello Stato”. Servizio di Beatrice Bossi e Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Carceri, sovraffollamento record. Card. Zuppi: Non è sostenibile

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