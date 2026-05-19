Sovraffollamento record suicidi in aumento e sempre meno misure alternative | qual è la situazione delle carceri? – Il rapporto

Il rapporto sulle carceri italiane segnala un aumento costante del numero di detenuti, con un conseguente sovraffollamento record e una riduzione delle misure alternative alla detenzione. Nei penitenziari si registra anche un incremento dei casi di suicidio tra i detenuti, mentre le condizioni di convivenza si fanno sempre più tese. La situazione segnala una criticità crescente negli istituti penitenziari del paese, dove le risorse disponibili risultano insufficienti a gestire questa escalation.

Sempre più detenuti, sempre meno spazio e un clima di crescente tensione dentro gli istituti penitenziari italiani. Il XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, presentato oggi, racconta un sistema carcerario segnato da sovraffollamento cronico, aumento dei suicid i, carenza di attività trattamentali e progressiva riduzione delle misure alternative al carcere. Un quadro che, secondo l’associazione, sta trasformando le carceri in luoghi sempre più chiusi e incapaci di favorire il reinserimento sociale. Su 190 istituti penitenziari, soltanto 22 non risultano sovraffollati. Al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano detenute 64. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Carceri: affollamento medio al 139%, rallenta il sistema delle misure alternative

Mattarella, l’allarme sulle carceri: «Sovraffollamento e suicidi, Costituzione tradita». Magi: «Meloni e Nordio hanno fallito»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un nuovo allarme sullo stato delle carceri italiane e di ciò che avviene al loro interno.

Le carceri sull’orlo del collasso: superata quota 64mila detenuti Sovraffollamento a livelli record Nei penitenziari 2mila persone in più in un anno Anche gli istituti minorili strapieni per una maggiore severità nelle condanne Cresce il disagio con tre suicidi in po x.com

Sovraffollamento, suicidi, diritti negati: il sistema delle carceri è tutto chiusoIl dato di partenza è quello del sovraffollamento, ormai fuori controllo: al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane si trovavano 64.436 persone, a fronte di una capienza reale di 46.318 posti, un tasso ... lifegate.it

Carceri italiane, record di suicidi e morti: Foggia tra gli istituti più sovraffollati d’ItaliaLe carceri italiane continuano a vivere una delle fasi più drammatiche degli ultimi anni tra sovraffollamento, suicidi e condizioni detentive ... immediato.net