Inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità Per gli insegnanti è possibile iscriversi gratuitamente al nuovo percorso formativo promosso da Anffas

Sono aperte le iscrizioni a un nuovo percorso formativo promosso da Anffas Nazionale, rivolto agli insegnanti. Il corso si focalizza sui temi dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La partecipazione è gratuita e mira a fornire strumenti e conoscenze specifiche per favorire l’integrazione in ambito scolastico. Le iscrizioni sono aperte per il personale docente interessato a approfondire queste tematiche.

Cronache Cittadine (Eledina Lorenzon) – SONO APERTE LE ISCRIZIONI al nuovo percorso formativo promosso da Anffas Nazionale, dedicato ai temi dell’inclusione scolastica L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Valutare lo studente con disabilità: criteri, strumenti e responsabilità docente

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