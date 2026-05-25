Integrazione scolastica 2026-2027 | via al percorso digitale per studenti con disabilità

Per l'anno scolastico 2026-2027, la Provincia di Brindisi prosegue con il percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati agli studenti con disabilità. L’obiettivo è migliorare l’inclusione scolastica attraverso strumenti digitali che facilitano l’accesso alle risorse e il supporto alle esigenze degli studenti con disabilità. La provincia conferma il suo impegno nel rafforzare l’integrazione scolastica, mantenendo attivo il progetto di integrazione digitale avviato negli anni precedenti.

BRINDISI - La Provincia di Brindisi consolida il proprio impegno per l'inclusione scolastica confermando, anche per l'anno scolastico 2026-2027, il percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati agli studenti e alle studentesse con disabilità. Il processo, avviato con successo negli anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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