Riccardo Delle Monache muore a 42 anni in un incidente con la moto sulla superstrada a Viterbo
Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada vicino a Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di uno schianto tra la motocicletta e altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
Riccardo Delle Monache è morto a 42 anni dopo essersi schiantato con la moto sulla superstrada a Viterbo. L'incidente è avvenuto sabato 9 maggio all'altezza del chilometro 56 della statale 675, tra la zona nord del capoluogo e Bagnaia, e ha avuto pesantissime ripercussioni sul traffico in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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