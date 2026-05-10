Riccardo Delle Monache muore a 42 anni in un incidente con la moto sulla superstrada a Viterbo

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada vicino a Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di uno schianto tra la motocicletta e altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

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