Incidente sulla superstrada di Malpensa | si schianta e abbatte un palo

Nella mattinata di giovedì 23 aprile si è verificato un incidente sulla superstrada di Malpensa, nel tratto tra Somma Lombardo e Vergiate in direzione sud. Un veicolo è uscito di strada e ha abbattuto un palo, provocando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente sulla Superstrada di Malpensa (sul raccordo di uscita tra Somma Lombardo e Vergiate, in direzione sud) nella mattinata di giovedì 23 aprile. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo della sua Jeep Avenger finendo fuori strada e abbattendo un lampione dell’illuminazione stradale.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorsoUn furgone è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. Leggi anche: Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola, auto si schianta contro palo, vittima uomo 52enne Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente Avezzano-Sora, scontro frontale sulla superstrada: muore un giovane, due feriti; Terribile incidente lungo la Avezzano-Sora: un morto e un ferito grave; Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, un morto e due feriti; Incidente sulla FiPiLi, furgone si ribalta e blocca la carreggiata in superstrada. Drammatico incidente sulla superstrada del Liri: camion sfonda le barriere e precipitaCivitella Roveto. Un grave incidente si è verificato lungo la superstrada del Liri, dove un mezzo pesante è precipitato fuori ... marsicalive.it Gravissmo incidente sulla ex superstrada del Liri: camion sfonda il guardrail e precipita dal viadotto. Sul posto l’elisoccorsoCivitella Roveto - Un gravissimo incidente si è verificato lungo la superstrada del Liri, tra Canistro e Civitella Roveto. Un mezzo pesante è precipitato dal viadotto dopo aver sfondato le ... terremarsicane.it Nell'incidente hanno perso la vita Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine - facebook.com facebook Sulla #A1 per incidente 2 km di coda in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino #viabiliTOS x.com