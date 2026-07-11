Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio del 9 luglio sull’autostrada A1, tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. La vittima, un uomo di 37 anni, è deceduta sul luogo dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Ha un nome la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio del 9 luglio sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista di 37 anni originario di Castellaneta, in provincia di Taranto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante condotto dal 37enne sarebbe rimasto coinvolto in un incidente provocato dall'improvvisa esplosione di uno pneumatico. L'autista avrebbe perso il controllo del camion e, nel violento impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo oltre il new jersey. Per Danilo Rizzi non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Incidente mortale sull’A1 in direzione Napoli, Danilo muore a 37 anni

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Incidente mortale in corso Garibaldi a Napoli, morte due donne

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