Oggi sulla A1 diretta verso Firenze si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro camion. Il tratto tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia è stato temporaneamente chiuso al traffico. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause dello scontro.

Firenze, 12 maggio 2026 – Incidente sulla A1 Direttissima che è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. Il tamponamento, nel quale sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti, è avvenuto intorno alle 17.15 di oggi, 12 maggio all'altezza del km 9+100. Traffico momentaneamente bloccato con lunghe code per garantire massima sicurezza durante le operazioni di soccorso. Per lo stesso motivo, in direzione Bologna, si registrano 4 km di coda per curiosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale del Tronco 4 di Firenze di Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sull’autostrada A1, chiuso il tratto in direzione Firenze: 4 camion coinvolti

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