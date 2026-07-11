Incidente Matera | camion cade da cavalcavia sulla statale 7 un morto

Nella notte sulla statale 7, un camion è precipitato da un cavalcavia vicino allo svincolo Matera Centro. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:50. Il veicolo è finito sulla strada sottostante, provocando la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le operazioni di estrazione e soccorso si sono concluse con il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del mezzo e i rilievi.

Tragedia nella notte sulla Strada Statale 7 Appia. Intorno alle 02:50, un autoarticolato è precipitato da un cavalcavia all’altezza del chilometro 570, nei pressi dello svincolo Matera Centro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera per le operazioni di estrazione del conducente dall’abitacolo. Per l’autista del camion, un 50enne residente a Crispiano, purtroppo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Per consentire la rimozione del mezzo e i rilievi, la circolazione lungo il tratto interessato della SS 7 è limitata e il transito avviene a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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