Incidente sulla Roma-Civitavecchia | camion urta un cavalcavia traffico in tilt
Questa mattina sull’autostrada Roma-Civitavecchia si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion, il quale ha urtato un cavalcavia. L’impatto ha causato il distacco di alcuni detriti che sono finiti sulla carreggiata, provocando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta in parte chiusa per diversi minuti mentre si operava per liberare la carreggiata e rimuovere i detriti.
Cerveteri, 21 maggio 2026 – Incidente questa mattina sull’autostrada Roma-Civitavecchia, dove un camion ha urtato un cavalcavia: secondo le prime ricostruzioni, alcuni detriti sono caduti sulla carreggiata. L’episodio è avvenuto poco prima delle 9, all’altezza del chilometro 15,900. Deviazioni per gli automobilisti. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri, in direzione della statale Aurelia. La chiusura ha provocato disagi alla circolazione lungo la Roma-Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle verifiche sulla struttura e nella rimozione dei detriti dalla carreggiata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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