Incidente sulla Roma-Civitavecchia | camion urta un cavalcavia traffico in tilt

Questa mattina sull’autostrada Roma-Civitavecchia si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion, il quale ha urtato un cavalcavia. L’impatto ha causato il distacco di alcuni detriti che sono finiti sulla carreggiata, provocando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta in parte chiusa per diversi minuti mentre si operava per liberare la carreggiata e rimuovere i detriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui